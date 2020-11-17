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Фото Нетелев Роберт/ТАСС

По следам «Тяп-Ляп»: Роберт Гараев - о новой книге про ОПГ Татарстана и «криминальном» туризме

17.11.2020, 18:40 73 2
Анастасия Чернядьева
В книге главные спикеры - «уличные пацаны»

Сложно отрицать, что в Казани существует своеобразная мода на ОПГ. Тема активно обсуждается, исследуется, существуют целые сообщества, например, паблик в Вконтакте "Казанский феномен". Студенты в качестве курсовых работ разрабатывают туристический маршрут по местам "боевой славы", а сами жители знают не понаслышке названия самых известных группировок, имена главарей и события, с ними связанные. В начале декабря в издательстве Individuum в свет выйдет также книга Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" (в электронном формате она доступна уже сейчас - прим. ред.), в которой "основная фишка - это уличные пацаны в качестве спикеров".

Корреспондент ProKazan.ru поинтересовался у автора, может ли стать тема ОПГ туристической "визитной" карточкой региона, почему явление до сих пор себя не изжило и что должно случиться в России, чтобы власть снова оказалась в руках криминальной прослойки.

Роберт Гараев - автор книги об ОПГ
Роберт Гараев - автор книги об ОПГ

Роберт Гараев, ныне сотрудник Еврейского музея в Москве и диджей, знает тему ОПГ изнутри. Будучи некогда участником казанской группировки "Низы", сегодня он подходит к теме лишь с исследовательской точки зрения. Однако в "Слове пацана" он обобщает не столько социологический опыт, сколько реальные истории членов ОПГ. Книга - это своеобразный документ истории, написанный самими участниками событий.

Роберт, как вообще писалось? Тяжело ли обобщать такие огромные темы, какой стала ОПГ для Татарстана?

Нелегко собирать книгу в такой большой структурированный формат, не имея опыта крупной формы, без редакторов я бы не справился. Я сначала брал интервью, потом их разрезал на части и строил из них словно мозаику. Процесс написания книги, состоящей из многих интервью, похож на запись, аранжировку и сведение музыкального трека в современном секвенсоре. Это одно из моих главных жизненных увлечений - сам играю на инструментах, выступаю как диджей. Книга очень похожа этим на музыку. У тебя есть много кусочков - какой-то надо обрезать, какой-то вставить. В этом плане пандемия пришлась мне в какой-то момент на руку. У меня не хватало времени, ведь нужно работать, зарабатывать деньги - у меня семья, дети, а тут нас отпустили в оплачиваемый отпуск из Еврейского музея, и я месяца на два-три очень очень плотненько засел с редактором.

Как считаете, насколько тема ОПГ в наши дни табуирована? Или совсем нет?

Пока табуированная, особенно в определенных кругах. Это я вижу на примере своего паблика. Частенько у меня просят удалить чью-то фотографию, замазать лицо. Обращаются в основном не сами, но родственники, знакомые. Просят почистить оскорбительные комментарии и прочее. В целом у меня подписчики в этом плане делятся на две части. Одни говорят, что в органах уже давно все знают что там в 1987 и 1989 году было - стычки, участников группировок, места сборов, связи и так далее. Все эти вещи уже были и теперь скрывать что-то бессмысленно. Другие опасаются того, что силовые структуры сейчас не брезгуют ничем и могут выискивать новые дела, которые были положены когда-то на полку. Сейчас вообще появился тренд - поднимать старые дела и сажать людей. И вот тут появляется страх говорить.

Одна из казанских группировок
Одна из казанских группировок
Фото паблика

Может ли наследие этих ОПГ, рассказы об их "подвигах" и "группировочная романтика" влиять на современную молодежь, на их желание стать частью группировки?

С криминалом всегда было так, это область подвержена романтизации. Литература с яркими криминальными героями, кинематограф Кополлы и Скорсезе, образ итальянского мафиози в дорогом костюме крайне притягателен. Мне было интересно поговорить о другом, ОПГ - это же небольшие государства. У группировок была своя территория, граждане, дань, армия, дипломатия, система привилегий. И когда в конце 80-х реальное государство ослабло и государственные институты не смогли больше защищать зарождающийся бизнес, подростковые группировки трансформировались в бандитские и взяли верх на какое-то время. Это уникальная ситуация и для России и особенно для Татарстана, самый интересный период! Мне это хотелось понаблюдать, проиллюстрировать в книге, показать всю эту уличную логику в динамике. О том, какие были наказания, какие поручения, какая иерархия, какие отношения были с внешними врагами, почему объединялись в союзы. Не думаю, что это знание носит угрозу для современной молодежи. Тут, во-первых, нужно понимать, что всегда какая-то часть молодежи идет в криминал. А во-вторых, последние 40 лет преступность и в мире, и в России снизилась в 2-3 раза, в том числе насильственные преступления, грабежи, разбои. Вам сейчас кажется, что группировки создают проблемы? Часто встречаете характерные группки пацанов на улице? Думаю, ответ отрицательный. Это и говорит о выздоровлении ситуации. Потому что в мое время - был ли ты участником группировки или нет - тебя это каким-то образом касалось. Тебе разбивали голову или ты разбивал голову.

И все же мы знаем, что сегодня ОПГ продолжают существовать. Неужели не появилось альтернативы этому явлению? Почему оно себя не изжило?

Одна из самых банальных причин, почему группировки все еще существуют - это происходит по инерции. Но надо понимать, как они сейчас существует - уже в другой форме. Раньше это было связано с социальными лифтами. У советского человека, приехавшего в 70-80-е из какого-то райцентра, поселка, в городе не было широких знакомств и связей. И уличный социальный лифт стал тогда неожиданно чем-то весомым. К тому же советские люди были очень бедные. На улицах что ни глянь - на пацанах спортивки, импортные шмотки, которые отнимали у других подростков. Сейчас же совсем иначе. Почти каждый может ходить в НМ, или, уж если совсем нет денег, в какое-нибудь Твое купить шмотку и выглядеть лучше. Нет дефицита, нет борьбы за это. Все более благополучно. На сам город посмотрите: раньше Казанью пугали, а сейчас какое замечательное место. Да, мужские сообщества, где ты можешь почесать кулаками, устроить драку стенка на стенку, все еще существуют. Например, подобным занимаются околофутбольщики - крепкие ребята, которые любят спорт и подраться. Но они выпивают, у них это разрешено. А в казанских группировках одно из самых диких правил был запрет алкоголя, табака и наркотиков. Обычно организованная преступность возглавляет этот список, но раньше все было иначе. 

Могут ли вернуться бандитские 90-е? Точнее, что должно произойти, чтобы это случилось? Может, они уже возвращаются?

(смеется) Сначала нужно, чтобы Путин довел нас до социализма, до партсобраний, плановой экономики и монополизации всех мероприятий. В принципе, мы уже двигаемся к этому. Осталось сделать победный скачок из социализма к капитализму. Но это я шучу, конечно. Нет, я считаю, уже не может ни при каких раскладах мы не вернемся к СССР. Если люди станут беднее, может какие-то вспышки будут, но глобально - нет. Тем более наше государство сейчас обладает таким количеством силовых ведомств, которые сражаются и с оргпреступностью, и с самими собой. Их много, и они сильные, поэтому объективных причин и условий для возвращения этого явления нет.

Книга Роберта Гараева вышла пока только в электронном формате. В печатном видео она появится в декабре
Книга Роберта Гараева вышла пока только в электронном формате. В печатном видео она появится в декабре

Уже получали отзывы на книгу от бывших и настоящих "группировщиков"?

Я пока не знаю, как книга будет принята. У меня довольно консервативная аудитория, которая ждет выхода ее на бумаге. В основном это внимательные к деталям люди, которые сами были внутри, условно бывшие бандиты. Они дотошно смотрят за тем, чтобы автор не допустил ошибок. Многие из моих героев так и говорили: "Главное, чтобы хоть раз правда прозвучала". Хотя иногда приходилось наоборот вычищать. Пока разговариваешь, говорится лишнее, и за эти слова, если бы я их оставил, кому-то могло стать худо. В таких случаях я просто мог опустить фамилию или самые пикантные детали. Знаю, что после выхода печатной книги кто-то будет возмущаться, кому-нибудь что-то не понравится, но я внутренне к этому готов.

Сейчас в Казани студентка КИУ совместно с преподавателем составляет экскурсионный маршрут по местам группировки "Тяп-Ляп" и сдает его в качестве курсовой работы. Это интересный случай того, как казанский феномен сегодня переосмысляется и обретает новые грани. Как считаете, может ли данная тема для Татарстана стать некой туристической визитной карточкой или до этого далеко? Может, это вовсе не уместно?

Тема определенно модная, но вот остросюжетным событием она быть не может. Все-таки казанский феномен - это и поломанные судьбы, и насилие, и много чего еще. Для того чтобы она стала туристической визитной карточкой, нужно, чтобы прошел процесс десакрализации, в для этого прежде всего нужно время. Это когда твой папа, дядя, одноклассник не являются во втором или третьем поколении участником какой-либо группировки, когда вы об этом слышите только из рассказов каких-то третьих лиц. При этом сейчас туристический потенциал у темы, определенно, есть. И если сейчас этим кто-то займется, это будет определенно смелый человек! Потому что все, что он получит по началу - это тонны, огромные тонны негатива и обвинений.

Интервью Казань Криминал ОПГ
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комментарии

Его звали Роберт
1
17 ноября 2020
19:29
Пусть сам читает свою писанину. Этот самый Роберт. Деньжат решил подколымить? Тунеядес?
Его звали Роберт
1
17 ноября 2020
19:39
Кто мине минус поставил? Схлопотать хочешь? По чугунку? Бараноид?

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11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020
В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
08:45, 24.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда распространение коронавиуса пойдет на спад
08:56, 23.10.2020
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
19:58, 21.10.2020
Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020
Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020
Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
17:44, 20.10.2020
Мужчина из Нижнего Тагила стрелял по банкам и застрелил 8-летнего мальчика
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