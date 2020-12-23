Двух членов ОПГ "Борисково" задержали полицейские в Казани. Они несколько лет вымогали деньги у бизнесменов, занимающихся пассажирскими перевозками.

По данным МВД, в ведомство поступила информация о молодых людях, которые представлялись членами данной группировки и предлагали "покровительство" за деньги. При отказе платить они угрожали бизнесменам физической расправой и били стекла автобусов.

При проведении проверки правоохранители нашли потерпевших, которые рассказали, что такое предложение поступало им еще в 2014 году. В итоге полицейские и Росгвардия установили и задержали подозреваемых, ими оказались мужчины 1988 и 1990 годов рождения, которые действительно входят в указанную ОПГ. Сейчас они заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

Всех, кто владеет информацией о противоправных действиях вымогателей, просят сообщить в МВД Татарстана по телефонам 02, 112, 291-30-21, 291-30-59, 291-39-68

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