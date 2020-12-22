Ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Татарстане глава республиканского Роспотребнадзора оценила как "стабильную, но напряженную". Об этом Марина Патяшина заявила сегодня на онлайн-брифинге.

По данным ведомства, в ноябре недельный темп прироста составил 0,7%, в декабре уже 0,8%. Сейчас республика находится в периоде сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями, пояснила Патяшина.

"Поэтому сейчас расслабляться недопустимо, и нужно соблюдать все меры предосторожности", - резюмировала она.

При этом Патяшина отметила, что ситуация позволяет проводить новогодние мероприятия в Татарстане, но с соблюдением ограничений.

Напомним, за последние сутки в РТ было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19.

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