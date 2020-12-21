21 декабря у торгового центра «Кольцо» очевидец заметил весьма странную картину. Две пары молодых людей целовались, еще один стоял с плакатом, надпись которого гласила «21.12.20 пробуждение. Любовь победила COVID-19».

«На кольце чудик какой-то устроил акцию, против коронавируса. Говорит из-за сегодняшней вспышке на солнце», - рассказал Prokazan.ru очевидец.

Также по информации пользователя, к молодым людям подошли полицейские. В пресс-службе МВД по Татарстану, нам сообщили, что действие молодежи – не криминал. По всей видимости сотрудники подошли узнать, к чему приурочен флешмоб.

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