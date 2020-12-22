За сутки в Татарстане выявили 104 новых случая коронавируса, из них 3 - завозные, остальные заразились в результате контактов с заболевшими. 22 пациента лечатся в больницах, остальные получают курс лекарств на дому.
Среди новых случаев 37 - в возрастной категории от 30 до 50 лет, 18 - от 60 до 70, 12 - от 70 до 80 лет, 11 - от 18 до 30, восемь детей и семь - от 80 до 90 лет.
География новых случаев:
- Казань – 59
- Набережные Челны – 13
- Агрызский – 1
- Азнакаевский – 1
- Альметьевский – 6
- Апастовский – 2
- Буинский – 2
- Заинский – 1
- Зеленодольский – 3
- Кукморский – 1
- Лаишевский – 3
- Лениногорский – 2
- Мамадышский – 1
- Нижнекамский – 5
- Пестречинский – 1
- Сабинский – 1
- Сармановский – 1
- Чистопольский – 1
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 12 378 случаев COVID-19.
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