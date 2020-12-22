За сутки в Татарстане выявили 104 новых случая коронавируса, из них 3 - завозные, остальные заразились в результате контактов с заболевшими. 22 пациента лечатся в больницах, остальные получают курс лекарств на дому.

Среди новых случаев 37 - в возрастной категории от 30 до 50 лет, 18 - от 60 до 70, 12 - от 70 до 80 лет, 11 - от 18 до 30, восемь детей и семь - от 80 до 90 лет.

География новых случаев:

Казань – 59

Набережные Челны – 13

Агрызский – 1

Азнакаевский – 1

Альметьевский – 6

Апастовский – 2

Буинский – 2

Заинский – 1

Зеленодольский – 3

Кукморский – 1

Лаишевский – 3

Лениногорский – 2

Мамадышский – 1

Нижнекамский – 5

Пестречинский – 1

Сабинский – 1

Сармановский – 1

Чистопольский – 1

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 12 378 случаев COVID-19.

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