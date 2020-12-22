В Казани будут судить хозяйку квартиры, которая заперла арендаторов в помещении из-за претензий.

По информации прокуратуры Татарстана, 16 июля пара на трое суток сняла у жительницы Казани квартиру на улице Сибгата Хакима. Они полностью оплатили проживание, но когда пришли в помещение, увидели грязь и бардак. Хозяйке было отправлено сообщение с претензиями, а на следующее утро обвиняемая попыталась выгнать жильцов. Те отказались, напомнив, что они уже отдали за аренду деньги.

После этого хозяйка заявила, что у пары нет ключей от верхнего замка двери, закрыла на него помещение и ушла. Потерпевшие не смогли сами покинуть жилье и обратились в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на вызов, чуть позже приехала и сама хозяйка.

Женщина признала свою вину, она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух лиц" направлено в суд для рассмотрения по существу.

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