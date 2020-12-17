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Фото: скриншот видео

«У нас столько чайников на дороге!»: Минниханов Татарстана поручил жестче контролировать автошколы

17.12.2020, 10:08 48 3 prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Кабмина региона поручил прокуратуре усилить контроль за автошколами.

«Большое количество ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают ПДД. Также надо проверять учреждения, которые выдают водительские права. Вот надо проехаться за рулем, сразу видно, какие у нас «чайники» за рулем! Самым жестким образом надо относиться к работе автошкол. Прошу контроль за автошколами, прокуратуре нужно проверить. Я вижу, люди не следят за ситуацией на дороге, слов нет! Есть люди, которые портят всю картину. Самое страшное – это безответственность водителя, которые ездят в состоянии опьянения, их жалеть нельзя у него всегда надо отбирать права», - отметил Рустам Минниханов.

Также президент отметил, что нужно ограничить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам.

«Люди на электросамокатах – это угроза, они могут детей сбить или мамочек с колясками. Скорость должна быть на пешеходной дороге не выше скорости пешехода – 5 км/ч не больше», - сказал спикер.

К другим новостям: 

- В Татарстане утвердили даты празднования национальных праздников. 

ДТП СМИ Рустам Минниханов ГИБДД Люди в городе Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
17 декабря 2020
10:25
Не всем дано быть Шума[***], а ездить то нужно
Горожанин
0
17 декабря 2020
10:37
А в руководстве региона их сколько
Горожанин
0
17 декабря 2020
10:46
Горшок Татарстана говорит о чайниках, смешно

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