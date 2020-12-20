19 декабря в соцсетях житель Казани пожаловался на то, что его малолетнего брата высадили из автобуса «Казань-Елабуга» у въезда в Елабугу. Молодой человек был очень возмущен и недовольство высказывал в сети. На его посты отреагировала пресс-служба Минтранса региона и представитель перевозчика.

Также по информации в телеграм-канале «Еду в Татарстан», прокуратура Татарстана проведет проверку на предмет соблюдения требования законодательства об организации междугородних пассажирских перевозок.

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