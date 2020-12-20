По прогнозам Гидрометцентра Татарстана в ближайшие сутки ожидаются морозы до -31 градуса и ночью и утром туман.

20 декабря, в воскресенье, днем будет -15…-20 градусов, ночью -26…-31 градус, осадков не ожидается, ветер умеренный. На дорогах сохранится гололедица.

По предварительному прогнозу в начале следующей недели морозы не отступят, в понедельник, ночью похолодает до -27 градусов, днем до -15 градусов. Во вторник днем -6…-11 градусов, ночью до -20 градусов. На дорогах гололедица.

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