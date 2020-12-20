Рустам Минниханов подписал указ о предельных индексах изменения платы за «коммуналку» на 2021 год. Документ опубликован на портале правовой информации Татарстана.

В документе говорится, что в 1 января по 30 июня плата за ЖКХ не изменится. А вот с 1 июля 2021 года возможно повышение. Предельный индекс в 7,4% предусмотрен для крупных городов и районов, в том числе Казани, Набережных Челнов, Агрыза, Альметьевска, Нижнекамска и других.

Тем не менее, в большинстве сельских поселений тарифы могут поднять только на 4,4%.

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