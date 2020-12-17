Наверх

Новости Казани и РТ

14:47, сегодня
Гидрометцентр: на Татарстан надвигаются сильный ветер и гололедица
15:00, сегодня
Михаил Задорнов:прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года превысит ориентиры трехлетней стратегии
14:54, сегодня
Жена футболиста Тарасова высказалась по поводу «лживых СМИ»
12:37, 16.12.2020
Стало известно, как казанцам сэкономить на ремонте автомобиля
14:21, сегодня
Мать снимала эротические видео с новорожденной дочерью и выкладывала их в сеть
14:00, сегодня
Что делать при симптомах коронавируса: врачи посоветовали препараты с доказанной эффективностью
13:31, сегодня
Из-за долгов в 800 тысяч рублей перед детьми житель Татарстана сбежал на остров
18:00, 15.12.2020
Trade in от Унистрой: как обменять ипотечную квартиру на новостройку
13:27, сегодня
Нигерийский мошенник представился женщиной в интернете и украл у жителя Татарстана полмиллиона
12:08, сегодня
Прокуратура отреагировала на требование челнинских властей следить за школьниками в соцсетях
12:04, сегодня
«Поведут в наручниках»: в Казани возобновлено уголовное дело по факту самоубийства девочки-подростка
17:54, 15.12.2020
От дайвинга до балета: 13 вещей, которые нужно сделать этой зимой
12:04, сегодня
Банк «Открытие» и предприниматели в Казани обсудили возможности развития бизнеса в пандемию COVID-19
11:36, сегодня
Заболевших все больше: оперштаб Татарстана раскрыл статистку за сутки
11:17, сегодня
С родителей челнинских школьников требовали деньги за сдачу пробного ЕГЭ: вмешалась прокуратура
16:13, 15.12.2020
Ремонт в двухкомнатной квартире за 7 дней: как казанцам не платить и за съемную квартиру и ипотеку
11:01, сегодня
Водителям Казани усложнят жизнь: почти на месяц ограничат движение из-за новогодних праздников
10:45, сегодня
Девушка в Казани устроила аварию с пятью автомобилями и пешеходом
10:28, сегодня
Окровавленный труп дочери нашла жительница Челнов у себя дома
10:44, 15.12.2020
4 финансовых решения, которые помогут казанцам жить лучше
10:14, сегодня
ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay
10:08, сегодня
«У нас столько чайников на дороге!»: Минниханов Татарстана поручил жестче контролировать автошколы
08:47, сегодня
Глава Минцифры Хайруллин заявил, что в Татарстане нет вышек 5G
15:40, 14.12.2020
«КАРО» отдает зрителям «Ключи от зала»
08:15, сегодня
«Единая Россия» и подложные трудовые: что еще стало известно на суде над директором ПАТП-4 в Казани
08:08, сегодня
Мэрия Челнов просит учителей следить за учениками в соцсетях
07:30, сегодня
При тушении пожара в Татарстане нашли труп женщины
06:45, сегодня
Где заработать много денег: четыре вакансии в Казани с зарплатой от миллиона рублей
06:00, сегодня
Даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам определены в Татарстане
19:35, 16.12.2020
Итоги дня в Татарстане: интимные видео школьницы, «золотая» переправа, ужасы в приюте для животных
19:27, 16.12.2020
Радовался и танцевал: на Урале подросток хладнокровно зарубил отца топором из-за ноутбука
19:15, 16.12.2020
Наказание для напавшего на школьника и избиение женщины на дороге
18:17, 16.12.2020
Поздравление от Каневского и слуховой аппарат: Дед Мороз исполнит желания детей из Казани
18:02, 16.12.2020
Мужчина сжег своего начальника из-за ссоры
17:02, 16.12.2020
От коронавируса в Татарстане умерло 167 человек
17:00, 16.12.2020
Банк «Открытие»: три четверти жителей ПФО ожидают роста цен на жилье в 2021 году
16:28, 16.12.2020
Чиновников, которые хамят людям, будут штрафовать
16:23, 16.12.2020
Tele2 предлагает абонентам стать Сантой и порадовать близких подарками
16:01, 16.12.2020
Мужчина из Владимира развращал и заставлял снимать интимные ролики 11-летнюю жительницу Казани
15:36, 16.12.2020
Продавец магазина в Казани задержала подозрительного мужчину с паспортом студента
15:24, 16.12.2020
Условный срок за 10 млн: лжебанкиров из Казани осудили за незаконные махинации
14:59, 16.12.2020
Машину расплющило: в страшной аварии в Татарстане пострадал водитель внедорожника
14:45, 16.12.2020
Yota реализовала первую на B2B-рынке гибкую линейку минут и интернета
14:37, 16.12.2020
В центре Казани сбили пешехода, водителя разыскивает полиция
14:08, 16.12.2020
Мужчина изнасиловал девушку на дне рождения, а затем засунул в нее трубу
14:00, 16.12.2020
Платформа трудоустройства людей с инвалидностью Everland и Билайн: итоги первого года работы
13:45, 16.12.2020
Мужчина в Казани застрял в туалете и вызвал спасателей
13:39, 16.12.2020
Даже Путин не помог: поселок многодетных семей в Татарстане восемь лет ждет дорогу
13:38, 16.12.2020
«Би-2» приняли участие в съемках клипа для казанской группы Jukebox trio
13:00, 16.12.2020
Для казанцев станут доступными внутрисетевые звонки при отрицательном балансе
12:20, 16.12.2020
Трупы собак и ужасные условия: в приюте под Казанью гибнут животные
12:00, 16.12.2020
2600 сотрудников банка «Открытие» в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работу
11:48, 16.12.2020
Мужчина из Нижнекамска предлагал в интернете секс девятилетней девочке и не сел в тюрьму
11:45, 16.12.2020
Дети и пенсионеры с коронавирусом: оперштаб Татарстана опубликовал свежую статистику по заболевшим
11:39, 16.12.2020
Женщина и ребенок отравились угарным газом в Казани
11:23, 16.12.2020
Кому из жителей Татарстана могут отказать в вакцинации от коронавируса. Ответ дал Минздрав
11:18, 16.12.2020
«Золотая» дорога: жители Татарстана возмущены стоимостью ледовой переправы
11:00, 16.12.2020
Интернет в загородный дом
10:55, 16.12.2020
«Может люди для вас не скоты?»: под Казанью жители часами ждут общественный транспорт на морозе
10:32, 16.12.2020
Казанцам снова обещают сильные морозы
10:12, 16.12.2020
Мать из Челнов простила сына, который угрожал ее зарезать
10:11, 16.12.2020
«Были дикие боли»: инспекторы ДПС спасли жительницу Казани, которая едва не родила на дороге
10:00, 16.12.2020
ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
09:00, 16.12.2020
«Галамарт» открывается в Казани 18 декабря, а 27-го каждая вторая игрушка будет стоить всего 1 рубль
08:26, 16.12.2020
Эксперты развеяли самый популярный миф о коронавирусе
07:46, 16.12.2020
«Братишка заехал в гости»: Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым и обнялся с ним на фото
19:48, 15.12.2020
Итоги дня в Татарстане: самоубийство школьника, штраф Элвина Грея, спасение ребенка
19:01, 15.12.2020
Жестокое избиение второклассника и недовольство дорогими тестами на коронавирус: итоги дня в Челнах
18:52, 15.12.2020
МЧС Татарстана проверили информацию о пожаре в школе Казани №143
18:07, 15.12.2020
«Вы то в отпуске, то в могиле»: челнинка рассказала о «шутках» местных газовиков
16:58, 15.12.2020
Два человека скончались от коронавируса в Татарстане
16:12, 15.12.2020
В Челнах водитель вытащил незнакомую девушку из автомобиля и избил ее
16:01, 15.12.2020
Школьник в Новосибирске впал в кому после конфликта с продавцом магазина
16:00, 15.12.2020
ВТБ: россияне увеличили спрос на горнолыжные курорты перед новогодними каникулами
15:16, 15.12.2020
Жители Татарстана могут пожаловаться на высокие цены на продукты по горячей линии прокуратуры
14:50, 15.12.2020
В челнинской школе жестоко избили второклассника из-за денег
14:43, 15.12.2020
Водитель такси в Казани не дал мошенникам украсть деньги у пенсионерки
14:09, 15.12.2020
Схему движения транспорта изменили в центре Казани
13:23, 15.12.2020
Мужчина убил 5-летнюю дочь и покончил с собой из-за долгов по кредитам
13:22, 15.12.2020
Блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи настоящим символом Казани
13:00, 15.12.2020
Банк «Открытие» предложил сервис SwatchPAY! владельцам карт Visa
12:35, 15.12.2020
После крупного пожара с жертвами в Башкирии, прокуратура Татарстана проверит дома престарелых
12:06, 15.12.2020
Бьем рекорды: Оперштаб Татарстана опубликовал свежую статистику по коронавирусу за сутки
11:58, 15.12.2020
Суд продлил арест челнинцу, которого обвиняют в жестоком убийстве топором возлюбленного бывшей жены
11:38, 15.12.2020
Элвин Грей будет отвечать за нарушения на концерте в Казани
11:30, 15.12.2020
«Барс Медиа» зажигает звезду: завершился первый сезон телевизионного вокального проекта «Яна Йолдыз»
11:18, 15.12.2020
Соцсети: в Челнах перевернулся автомобиль такси
11:09, 15.12.2020
Водитель и кондуктор автобуса №5 в Казани спасли школьника
10:12, 15.12.2020
«Тест для дебилов»: Агина Алтынбаева рассказала челнинцам о дорогих тестах на коронавирус
08:21, 15.12.2020
Иммуннолог рассказала, как можно заразиться коронавирусом после вакцинации
19:19, 14.12.2020
Возвращение Эрика Гафарова из тюрьмы и еще один «перевертыш»: итоги дня в Челнах
17:49, 14.12.2020
Мужчину, подозреваемого в убийстве возлюбленной и ее 9-летнего брата. нашли мертвым
Фото @kostenko.94

Жена футболиста Тарасова высказалась по поводу «лживых СМИ»

17.12.2020, 14:54 31 0 prokazan.ru

Супруга игрока казанского футбольного клуба "Рубин" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в своем аккаунте в "Инстаграм" высказалась по поводу "грязных статеек" в средствах массовой информации, которые распространяют непроверенные данные. В посте она привела в пример ситуацию дочери первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Любови. В СМИ появилась информация о том, что у женщины есть второе гражданство, однако позже она была опровергнута. 

"Начитается народ баек и несётся на страницы к обсуждаемым персонам, чтобы выразить своё мнение на лживые высказывания. В наше время репутацию человеку можно разрушить, вбросив "утку"(фейк или слух). Сделать из этого резонанс и хайп, не беря во внимания реальность. И это ужасно. Нашей семье особенно это знакомо. Грязные статейки нагло пестрят громкими желтушными заголовками и текстом, взятым на просторах интернета, а не от главного героя", - возмутилась Анастасия.

Также Костенко поинтересовалась у подписчиков, нужно ли бороться с подобными ситуациями. Одни пользователи соцсетей девушку поддержали: 

"Конечно стоит бороться!!! Разве это норма, что пустив слух человек теряет репутацию в миг??? Всё бы ничего, но вернуть её очень не просто!"

"«Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей» К сожалению, так было и так будет:(( и СМИ сами поощряют это - даже первые каналы... Уверена, в семьях , где не осуждают и не сплетничают из детей вырастают взрослые, которым это чуждо. А ещё, уверена, что должны быть жёстче законы и за клевету и оскорбления нужно наказывать"

"Ввести строгий закон, чтобы люди следили за своим языком", - пишут комментаторы. 

Однако часть подписчиков не согласилась с мыслью:

"Считаю, что не стоит бороться. Только силы потратите. Умные люди не читают и не слушают сплетни. Если кто-то интересует - можно спросить на странице у человека и сделать свой вывод."

"Дыма без огня не бывает. Если интеллект, интеллегентность, то всего этого не будет. СМИ раздувает только то что, потом даст рейтинг и своими публикациями за или против человек подогревает интерес. Помнят значит интерес, а это заработки =финансы. Наивно считать что, сопоставить надо иметь особый ум"

"Показушничество всегда будет сопровождаться как ростом поклонников, так и «хейтеров». Хотите спокойствия- не качайте свои блоги и старайтесь жить в тени, не выделяясь. Народ никогда не любил выскочек. Уж простите,но у нас сейчас каждая вторая знаменитость-то блогер, то розыгрыши устраивает, то ещё что-то. Но у всего есть и оборотная сторона медали."

"Что значит бороться?! Сама постановка этого вопроса уже глупость т.к. бороться с этим не возможно, вы только подливаете масло в огонь! Люди чувствуют. когда человек открытый, позитивный, добрый. Как в фильме "Женщины" и грязь к ней не липнет. А у вас на страничке ссоры, склоки в комментах. и ваша мама туда же. Ну как-то не comme il faut. На каждый роток не оденешь платок", - поясняют свою точку зрения оппоненты.

Читайте также: 

Анастасия Костенко "прифотошопила" на своем снимке автомобиль

Элвин Грей и Салават Фатхетдинов опубликовали дружеское фото

 

Знаменитости СМИ
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Гидрометцентр: на Татарстан надвигаются сильный ветер и гололедица
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
Из-за долгов в 800 тысяч рублей перед детьми житель Татарстана сбежал на остров
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
Заболевших все больше: оперштаб Татарстана раскрыл статистку за сутки
Водителям Казани усложнят жизнь: почти на месяц ограничат движение из-за новогодних праздников
«У нас столько чайников на дороге!»: Минниханов Татарстана поручил жестче контролировать автошколы
Итоги дня в Татарстане: интимные видео школьницы, «золотая» переправа, ужасы в приюте для животных
Радовался и танцевал: на Урале подросток хладнокровно зарубил отца топором из-за ноутбука
Поздравление от Каневского и слуховой аппарат: Дед Мороз исполнит желания детей из Казани
От коронавируса в Татарстане умерло 167 человек
Мужчина из Владимира развращал и заставлял снимать интимные ролики 11-летнюю жительницу Казани
Условный срок за 10 млн: лжебанкиров из Казани осудили за незаконные махинации
«Би-2» приняли участие в съемках клипа для казанской группы Jukebox trio
Трупы собак и ужасные условия: в приюте под Казанью гибнут животные
Дети и пенсионеры с коронавирусом: оперштаб Татарстана опубликовал свежую статистику по заболевшим
Кому из жителей Татарстана могут отказать в вакцинации от коронавируса. Ответ дал Минздрав
«Может люди для вас не скоты?»: под Казанью жители часами ждут общественный транспорт на морозе
«Были дикие боли»: инспекторы ДПС спасли жительницу Казани, которая едва не родила на дороге
«Братишка заехал в гости»: Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым и обнялся с ним на фото
Итоги дня в Татарстане: самоубийство школьника, штраф Элвина Грея, спасение ребенка
МЧС Татарстана проверили информацию о пожаре в школе Казани №143
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться