Супруга игрока казанского футбольного клуба "Рубин" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в своем аккаунте в "Инстаграм" высказалась по поводу "грязных статеек" в средствах массовой информации, которые распространяют непроверенные данные. В посте она привела в пример ситуацию дочери первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Любови. В СМИ появилась информация о том, что у женщины есть второе гражданство, однако позже она была опровергнута.

"Начитается народ баек и несётся на страницы к обсуждаемым персонам, чтобы выразить своё мнение на лживые высказывания. В наше время репутацию человеку можно разрушить, вбросив "утку"(фейк или слух). Сделать из этого резонанс и хайп, не беря во внимания реальность. И это ужасно. Нашей семье особенно это знакомо. Грязные статейки нагло пестрят громкими желтушными заголовками и текстом, взятым на просторах интернета, а не от главного героя", - возмутилась Анастасия.

Также Костенко поинтересовалась у подписчиков, нужно ли бороться с подобными ситуациями. Одни пользователи соцсетей девушку поддержали:

"Конечно стоит бороться!!! Разве это норма, что пустив слух человек теряет репутацию в миг??? Всё бы ничего, но вернуть её очень не просто!"

"«Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей» К сожалению, так было и так будет:(( и СМИ сами поощряют это - даже первые каналы... Уверена, в семьях , где не осуждают и не сплетничают из детей вырастают взрослые, которым это чуждо. А ещё, уверена, что должны быть жёстче законы и за клевету и оскорбления нужно наказывать"

"Ввести строгий закон, чтобы люди следили за своим языком", - пишут комментаторы.

Однако часть подписчиков не согласилась с мыслью:

"Считаю, что не стоит бороться. Только силы потратите. Умные люди не читают и не слушают сплетни. Если кто-то интересует - можно спросить на странице у человека и сделать свой вывод."

"Дыма без огня не бывает. Если интеллект, интеллегентность, то всего этого не будет. СМИ раздувает только то что, потом даст рейтинг и своими публикациями за или против человек подогревает интерес. Помнят значит интерес, а это заработки =финансы. Наивно считать что, сопоставить надо иметь особый ум"

"Показушничество всегда будет сопровождаться как ростом поклонников, так и «хейтеров». Хотите спокойствия- не качайте свои блоги и старайтесь жить в тени, не выделяясь. Народ никогда не любил выскочек. Уж простите,но у нас сейчас каждая вторая знаменитость-то блогер, то розыгрыши устраивает, то ещё что-то. Но у всего есть и оборотная сторона медали."

"Что значит бороться?! Сама постановка этого вопроса уже глупость т.к. бороться с этим не возможно, вы только подливаете масло в огонь! Люди чувствуют. когда человек открытый, позитивный, добрый. Как в фильме "Женщины" и грязь к ней не липнет. А у вас на страничке ссоры, склоки в комментах. и ваша мама туда же. Ну как-то не comme il faut. На каждый роток не оденешь платок", - поясняют свою точку зрения оппоненты.

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