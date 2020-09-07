«Она же полуживая»: жену Дмитрия Тарасова затравили за дебют на казанском телевидении

Анастасию Костенко, супругу футболиста ФК "Рубин" Дмитрия Тарасова, затравили за дебют на телевидении. Девушка стала ведущей "Ак Барс шоу".

Первый выпуск шоу с Костенко вышел накануне и получил не самые лестные отзывы зрителей.

"При чём тут она? Вы хотите понизить себе рейтинг! Столько красивых девушек и жён у хоккеистов выбирай не хочу! А тут <...> третья жена футболиста далёко не самого лучшего!"

"Она же полуживая, неинтересная, два слова связать не может. зачем ее журналистом брать в такой великий клуб"

"Плохая реклама! Ведущая с ужасной речью! Как можно ее сюда приглашать?? Она ведь двух слов связать не может, а если о чем-то и говорит ,то антиреклама."

"Неприятная,неинтересная особа, просим меньше ее в эфире,ак барс чемпион!", - пишут казанцы в соцсетях.

Напомним, что Анастасия Костенко живет в Казани вместе с мужем, футболистом казанского клуба "Рубин". Он подписал контракт в феврале 2020 года, позже он был продлен.