Вечером 17 декабря на повороте на Новые Салмачи произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.
По сообщениям очевидцев, на повороте автомобиль такси выехал на полосу встречного движения для обгона, где врезался в легковую машину. По предварительным данным, пострадал водитель и пассажиры такси, у них тяжелые травмы, а также женщина из второго автомобиля.
За рулем машины такси находился гражданин ближнего зарубежья, сообщает "Вызов 112". Данных о происшествии от ГИБДД республики пока не опубликовано.
Читайте также:
В Казани девушка устроила аварию с пятью машинами и пешеходом
В страшной аварии в РТ пострадал водитель внедорожника
комментарии