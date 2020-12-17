Вечером 17 декабря на повороте на Новые Салмачи произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.

По сообщениям очевидцев, на повороте автомобиль такси выехал на полосу встречного движения для обгона, где врезался в легковую машину. По предварительным данным, пострадал водитель и пассажиры такси, у них тяжелые травмы, а также женщина из второго автомобиля.

За рулем машины такси находился гражданин ближнего зарубежья, сообщает "Вызов 112". Данных о происшествии от ГИБДД республики пока не опубликовано.

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