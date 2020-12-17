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Фото Вызов 112

Четыре человека пострадали в ДТП с участием такси под Казанью

17.12.2020, 22:14 155 0 prokazan.ru
О произошедшем рассказали очевидцы

Вечером 17 декабря на повороте на Новые Салмачи произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие. 

По сообщениям очевидцев, на повороте автомобиль такси выехал на полосу встречного движения для обгона, где врезался в легковую машину. По предварительным данным, пострадал водитель и пассажиры такси, у них тяжелые травмы, а также женщина из второго автомобиля. 

За рулем машины такси находился гражданин ближнего зарубежья, сообщает "Вызов 112". Данных о происшествии от ГИБДД республики пока не опубликовано. 

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