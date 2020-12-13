В центре Казани вандалы сломали крылья скульптуре собаки, посвященной выброшенным и погибшим питомцам: о происшествии сообщается в социальных сетях. Скульптура была установлена на улице Баумана меньше недели назад.

О лицах, сломавших скульптуру и причинах их поступка пока ничего не известно.

Казанцы в социальных сетях возмущены инцидентом: горожане считают, что такое отношение к скульптурам и животным является показательным.

"Нам до цивилизованных людей еще расти и расти" - пишет комментатор, чья запись быстро собрала много лайков казанцев.

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