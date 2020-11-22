«Красавцы!»: в Казани неизвестный сломал «лежачего полицейского», который всем мешал

В районе поселка Салмачи в Казани появился «герой». Ночью неизвестные испортили «лежачего полицейского», которого не так давно установили. Но местные жители нисколько не расстроились, ведь именно эта неровность стала причиной многочасовых пробок в час пик.

«Ещё бы перед Куюками лежачий полицейский убрать, тогда вообще пробок не будет»

«Это лучшая новость на сегодняшнее утро»

«Дорога жизни, дорога для сильных духом людей!»

«Спасибо, мил человек! Лучшая новость»

«Ставили бы светофоры с кнопками и проблем не было бы ни у кого. И пешеходы перейдут ,и водители остановятся. Довели людей, получили итог - содранное покрытие»

Но были также и недовольные жители:

«Снова начнутся гонки»

«Поступок этого человека не поддерживаю, т.к. наши дети переходят эту дорогу и сколько школьников сбивали, а этот лежачий полицейский очень уж малая преграда. Лишь бы наши дети , жены, близкие доходили домой живыми невредимыми».