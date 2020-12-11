Казанскую школу № 179 эвакуировали из-за ложного сообщения о пожаре. Около четырех часов вечера неизвестный позвонил пожарным и сообщил о возгорании в школе на улице Абсалямова. Огнеборцы приехали по вызову и эвакуировали из образовательного учреждения 215 учеников и 15 человек персонала. Пожарные обследовали школу и не выявили возгорания, сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Поисками сообщившего о пожаре занимаются в правоохранительных органах.

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