В Советском районном суде Казани арестовал поволжского маньяка Радика Тагирова. Он обвиняется в убийстве 26 пенсионерок. Мужчина убивал женщин на протяжении двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В итоге Тагиров останется под стражей до 27 января 2021 года. При этом в суде обвиняемый попросил о домашнем аресте, обосновав это тем, что на время следствия хочет быть с семьей.

Ранее, в пресс-службе следственного управления СК России сообщили, что Тагирову предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство». Установлено, что на счету маньяка 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Также Тагиров был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.