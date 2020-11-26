Родители учеников в Казани назвали недостатки школьного питания

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» провело исследование среди родителей школьников Казани. Взрослые отвечали на вопросы о качестве школьного питания, его плюсах и минусах.

Так, к недостаткам опрошенные отнесли неразнообразные блюда, недостаточное количество фруктов и расхождение между фактическим и реальным ассортиментом. Специалисты собрали мнения и, оказалось так, что родители удовлетворены школьным питанием на 4,2 из 10 баллов.

Примерно 30% родителей в первую очередь беспокоит вкус блюда, далее насколько оно здоровое, сбалансированное, горячее, разнообразное, безопасное и учитывающее особенности ребенка.

А вот в плюсы опрошенные отнести то, что за обед можно платить безналом, достаточную температуру блюд, безопасность и полезность еды.