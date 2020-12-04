Доцент кафедры госпитальной педиатрии Казанского медуниверситета, врач-клинический фармаколог Раушан Мамлеев рассказал, чем опасно лечение коронавируса антибиотиками.

«При лечении инфекции мы назначаем лекарства, которые эффективны против этой инфекции. Но надо признать, что на коронавирус ни один антибиотик не действует», - цитирует «Татар-информ» эксперта.

По словам Раушана Мамлеева, антибиотики убивают бактерии, а не вирусы. Принимая их самостоятельно, без назначения пациенты могут нанести вред организму и усугубить течение болезни.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 86 случаев заражения коронавирусом.

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