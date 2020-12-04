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Фото: соцсети

Граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру, появится на стене дома в Татарстане

04.12.2020, 12:13 30 1 prokazan.ru

В Пестрецах на стене жилого дома нарисуют граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру. Об этом сообщили в соцсетях.

Врач помогала больным с коронавирусом и заразилась сама, но побороть болезнь не смогла.

Рисовать граффити будут в рамках акции благодарности врачам, которые работают в очагах заражения. Ее проводит региональное отделение «Молодой Гвардии России».

Напомним, в Татарстане 4 декабря зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом. 

К другим новостям: 

- Власти Татарстана объявили 31 декабря выходным днем. 

- В новогоднюю ночь заведениям общепита Татарстана разрешили работать до трех утра. 

СМИ Медицина / Минздрав Смерть Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Обыватель
2
04 декабря 2020
12:30
Мы в штабе Алексея согласно моему утреннему опросу категорично считаем, что граффити надо делать в честь Дзюбы и его полена которое он трением зажигает силой пальцев!

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