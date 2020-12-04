В Пестрецах на стене жилого дома нарисуют граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру. Об этом сообщили в соцсетях.
Врач помогала больным с коронавирусом и заразилась сама, но побороть болезнь не смогла.
Рисовать граффити будут в рамках акции благодарности врачам, которые работают в очагах заражения. Ее проводит региональное отделение «Молодой Гвардии России».
Напомним, в Татарстане 4 декабря зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом.
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