В Пестрецах на стене жилого дома нарисуют граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру. Об этом сообщили в соцсетях.

Врач помогала больным с коронавирусом и заразилась сама, но побороть болезнь не смогла.

Рисовать граффити будут в рамках акции благодарности врачам, которые работают в очагах заражения. Ее проводит региональное отделение «Молодой Гвардии России».

Напомним, в Татарстане 4 декабря зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом.

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