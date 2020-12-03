Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин во время онлайн-брифинга попросил туристов не приезжать в город на Новый год.

Как пишут «Известия», в этом году в связи с эпидобстановкой с коронавирусом туристам лучше отказаться от поездок и позаботиться о своем здоровье.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы снижаем туристическую привлекательность города. Давайте позаботимся о своем здоровье, не надо в этом году к нам приезжать», - отметил Евгений Елин.

При этом, по словам чиновника, дополнительных ограничительных мер до Нового года вводить не будут. А вот ресторан, кафе, музеи, выставки и работы экскурсионных маршрутов в праздники прекратится.

Напомним, по словам замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любови Авдониной, в новогодние праздники турпоток в регионе никак не будет контролироваться. Единственное, что будет предприниматься - это проверки хостелов и гостиниц.

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