После того, как в Татарстан привезут вакцину от коронавируса «Спутник V», добровольцы смогут поставить ее в 40 медучреждениях региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус в Татарстане» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

«Первая партия вакцины ожидается на следующей неделе – около 3,7 тысяч доз. При этом «Спутник V» требует всего лишь проверки на наличие коронавируса и антител», - отметила Галимова.

Напомним, в Татарстане отобрали 650 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В Роспотребнадзоре региона рассказали, как отбирали добровольцев.

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