Президент России обеспокоен ситуацией в Белоруссии

На сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в онлайн-режиме президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности ситуации в Белоруссии.

Как пишут «Известия», Владимир Владимирович выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для спокойного выстраивания диалога и решения внутренних вопросов. Также президент отметил, что у него нет сомнений относительно того, что это получится.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа.