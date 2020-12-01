Дальнейшее распространение коронавируса можно предотвратить, сделав ПЦР-тест и 7-дневный карантин. Такое заявление сделали ученые из США, Австралии и Канады.

Как пишут «Известия», сдавать дважды анализ нет смысла, так как разница между результатами близка к статистической погрешности.

Ученые считают, что даже если изолировать каждого заболевшего после возникновения симптомов, это не остановит пандемию. Трехдневный карантин снижает вероятность распространения инфекции до 25%, а после восьмидневной изоляции шансы заразить других – 5 из 100.

В работе говорится, что недельный карантин и тест дает такую же вероятность дальнейшего распространения инфекции, как и двухнедельная изоляция без дополнительной диагностики.