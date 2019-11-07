В России 8 лет ищут серийного маньяка. Он начал убивать в Казани

Преступник, известный как поволжский маньяк, о котором уже есть статья в "Википедии", до сих пор находится в розыске.

Он совершил 32 преступления, и его жертвами каждый раз становились одинокие пожилые женщины, проживающие в пятиэтажках. Первые убийства маньяк совершил в Казани в 2011 году, тогда из 10 жертв одна осталась в живых, однако описать нападавшего женщина не смогла.

Позже след маньяка тянулся в города Приволжского федерального округа и на Урал. Однажды он попал на камеры наблюдения в подъезде, но черты лица были малоразличимы. Следователи СК РТ предположили, что мужчина - татарин и родился в РТ, так как преступления он начал совершать именно в Казани.

Как сообщает Lenta.ru, за информацию о преступнике была объявлена награда в 1 миллион рублей, в этом году сумма выросла до 2 миллионов. Маньяка ищут уже 8 лет повсеместно.