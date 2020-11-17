На 73-м году жизни скончался народный артист Татарстана Равиль Харисов

В Казани скончался народный артист Татарстана Равиль Харисов. Об этом сообщила на странице в «Инстаграм» заслуженная артистка республики Алина Шарипжанова.

«Слёзы душат, наш Равиль Абый. Не могу писать, экран расплывается от слез. Равиль Харисов - Настоящий Артист, всегда щегольски одетый «с иголочки», пел живьём, каждую песню превращая в театр. Как же больно, хочу кричать от бессилия перед бедой», - написала артистка.

Также она сообщила, что прощание с Харисовым состоится 18 ноября. О причинах смерти артиста неизвестно.