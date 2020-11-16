Банки могут создать механизм, который будет распознавать мошенников

Ассоциация банков России выступила с предложением создать механизм обмена информацией об операциях мошенников.

Как пишут «Известия», прямой обмен данными между банками позволит до 5 раз сократить время реагирования на кражу денег. Кредитные организации смогут предоставлять информацию в течение 20-30 минут.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, система выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу.

Центробанк сообщает, что в первой половине 2020 года объем операций без согласия клиентов составил около 4 млрд рублей. За 2019 год у россиян украли 6,5 млрд рублей.