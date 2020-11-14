Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти: оперштаб опубликовал новые данные

На 14 ноября в Татарстане выявлено 69 новых случаев COVID-19. Такие данные опубликовал оперативный штаб республики.

Сообщается, что среди новых случаев пять - завозные, шесть человек были госпитализированы. Подавляющее большинство новых случаев выявлено в Казани - 50, заболевшие есть еще в восьми муниципальных образованиях.

37 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано у татарстанцев в возрасте от 30 до 50 лет, 10 заболевших в возрастной категории от 50 до 60, девять - от 60 до 70, восемь - от 18 до 30 лет. Также есть заразившийся ребенок, трое граждан в возрасте от 70 до 80 и один - от 80 до 90 лет.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 9180 случаев COVID-19, выздоровели 8075 пациентов, от коронавируса скончался 121 житель Татарстана.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов ослабил ограничения в части работы общепита - кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи.