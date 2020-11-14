В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека, в том числе молодая женщина

В Татарстане подтвердили еще два летальных исхода от коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб.

Одна из умерших - женщина 1984 года рождения. Она поступила в инфекционный госпиталь с пневмонией. У пациентки обострились хронические заболевания, состояние ухудшилось, женщина скончалась.

Также скончался татарстанец 1958 года рождения. Его госпитализировали с COVID-19, осложненным внебольничной двусторонней пневмонией. У пациента также имелись хронические заболевания, уточняет оперштаб.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Всего в РТ с начала пандемии от коронавируса умер 121 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 69 новых случаев заболевания.