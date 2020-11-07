В Подмосковье рухнул самолет. Есть погибшие, один из них - известный ведущий

В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека. Крушение произошло около поселка Чкаловский неподалеку от города Люберцы, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на областные экстренные службы.

Предположительно, самолет Cessna пытался сесть в поле. Происшествие попало на видео, которое появилось в соцсетях.

По словам источников издания, один из погибших - Александр Колтовой, ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на канале "НТВ". Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следователи.