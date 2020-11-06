В сети обсуждают видео, на котором в аэропорту Казани мужчина устроил истерике

В соцсетях появилось видео, на котором в аэропорту Казани мужчина устроил истерику из-за паспорта.

«У мужчины, видимо проходившего регистрацию, кто-то пнул ногой паспорт. Как документ изначально оказался на полу не понятно, поднять его никто не торопился, а хозяин паспорта закатил скандал, сотрудникам», - подписал видео автор.

При этом он нецензурно выражался и говорил о каких-то деньгах.

«Он мне сказал, если твой паспорт будет под столом, я тебе 500 тысяч рублей дам», - слышны слова мужчины.

В комментариях, конечно же, не оценили действия пассажира.

«Почему он его поднять не может? Из-за того, что кто-то пнул? Надо было ещё попинать, пусть побегает»

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