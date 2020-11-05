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Банк «Открытие» реализовал рекордный объем залогового жилья в 2020 году

05.11.2020, 17:30 0 prokazan.ru
По итогам 9 месяцев 2020 года объем продаж жилой недвижимости, находящейся в залоге и на балансе банка «Открытие», составил 2,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Самым результативным оказался третий квартал: в период с июля по сентябрь 2020 года банк продал более 500 квартир на сумму свыше 1,35 млрд рублей.
 
Наиболее высокий спрос на недвижимость наблюдался в Центральном, Уральском, а также Сибирском федеральном округах (на долю этих регионов пришлось 55% от общего объема продаж). Причем активно покупалось как жилье эконом-класса для проживания семьями (в таких городах, как Ярославль, Курган и Новосибирск), так и квартиры бизнес-класса (например, в Саратове).

«В третьем квартале наблюдался рост спроса на жилую недвижимость, в том числе на залоговое имущество и непрофильные активы банков, - комментирует Александр Мямлин, старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка «Открытие». – Большую роль в формировании этой тенденции сыграли самоизоляция и отложенный спрос на жилье. Кроме того, важным фактором стали привлекательные ставки по ипотеке, находящиеся сегодня на своих исторических минимумах. Мы продолжим активную работу по реализации непрофильных активов и рассчитываем на дальнейший рост спроса населения на жилье. По нашим оценкам, к конце этого года мы сможем еще на 60% увеличить объем продаж залогового жилого имущества до 4,5 млрд рублей».

Выбрать интересующий объект и ознакомиться с порядком приобретения жилой недвижимости у банка «Открытие» можно на специально созданном портале https://www.open.ru/npa. Ключевыми преимуществами покупки квартир, находящихся в собственности банка, являются выгодная стоимость (которая, как правило, значительно ниже среднерыночной цены), юридическая чистота объектов, а также специальные условия кредитования для тех клиентов, которые хотят приобрести квартиру на заемные средства.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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