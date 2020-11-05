В Татарстане составили инструкцию для жителей, куда обращаться, при симптомах коронавируса

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что делать при симптомах коронавируса.

Так, при температуре ниже 38 головной боли, небольшом кашле, першении в горле, потере обоняния и вкуса, ознобе, насморке жителям рекомендуют обратиться в свою поликлинику.

При температуре выше 38, которая не спадает в течение трех дней, сильной головной боли, ломоте в мышцах и нехватке воздуха нужно вызывать врача на дом.

А вот если у человека температура выше 38 и держится более трех дней, при этом больной испытывает слабость, боль и тяжесть в грудной клетке, одышку, кашель рекомендуется вызывать неотложку.

Также за советами при плохом самочувствии можно звонить на горячую линию 8-800-222-59-00.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусом, последний раз такие цифры были две недели назад.