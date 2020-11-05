Новый антирекорд в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом

На утро 5 ноября в Татарстане зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом. Данные опубликовал региональный оперштаб. К слову, впервые за две недели в регионе количество заболевших превысило 50 человек.

Так, из всех случаев 50 – контактные, остальные завозные. Всего 8 человек лечатся в больницах, остальные дома.

«Среди заболевших один ребенок до 18 лет и пять человек в возрасте от 70 до 80 лет», - говорится в сообщении.

На 5 ноября выписали 32 человека, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 8649 случаев заражения.

Напомним, власти республики ослабили постановление об ограничении из-за коронавируса.