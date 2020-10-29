Должникам в Татарстане не будут предоставлять соцльготы

Депутаты Госсовета РТ приняли законопроект о предоставлении социальных льгот должникам. Решение было принято на сессии госсовета.

Изменения предложила министр труда и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова. Она отметила, что на данный момент в республике задолженность физлиц по налогам составляет 2 миллиарда рублей. Документ предусматривает отмену социальных льгот гражданам, которые не оплатили налоги, сборы и другие платежи.

«В 2021 году расходы на соцсферу вырастут на 5,6%. При этом расходы на социальное обеспечение населения как раз финансируются за счет денег, поступающих именно от уплаты налогов и сборов», – пояснила министр.