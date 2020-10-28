Мать двоих детей в Татарстане отправили под арест за долги по алиментам

Жительницу Спасского района Татарстана взяли под арест на 10 суток за долг по алиментам. Об этом рассказали в УФССП республики.

У 35-летней женщины есть двое детей, она официально не работает, и алименты на своих сына и дочь не выплачивала, несмотря на решение суда. Кроме того, отец детей также ранее не платил алименты, за что был привлечен к административной и уголовной ответственности. Общая задолженность матери превысила 800 тысяч рублей. Счетов в банках, а также имущества, на которое возможно наложить арест, у нее не нашли.

В итоге судебный пристав составил на жительницу РТ протокол по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В итоге женщине назначили наказание в виде 10 суток ареста. Если же мать двоих детей и далее не будет платить алименты, ответственность будет уже уголовной, отметили в службе судебных приставов.