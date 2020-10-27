Давление и страх: в Казани начались суды переболевшей ковидом медработницы и Минздрава

Сегодня в Вахитовском суде города Казани состоялось предварительное заседание по делу Татьяны Ильиной. В сентябре этого года медсестра скорой помощи города обвинила Минздрав Татарстана в халатном отношении. Работница утверждает: она и ее 58 коллег заразились COVID-19 из-за того, что больница не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования и не отреагировала должным образом на случай массового заражения среди сотрудников.

Заседание прошло в Вахитовском районном суде города Казани

Корреспондент ProKazan.ru посетил заседание и узнал, в чем заключаются требования сторон и какое решение вынес судья.

"Я не прошу сразу деньги": медсестра защищает свои права

"Я подала в суд, чтобы восстановить истину. Доказать, что я и мои коллеги заразились на рабочем месте. Я не прошу сразу деньги. Я изначально подошла к этому с просьбой создать комиссию и расследовать мой случай заболевания", - поясняет Татьяна в самом начале суда.

Защищать свои права в ведомство она пришла одна с кипой бумаг: списками заболевших, заявлениями коллег, листами своих собственных обращений в Минздрав и Роспотребнадзор. Принесла она и приказ №484 Министерства здравоохранения РФ от 12 апреля 2020 года, согласно которому "за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19".

В соответствии со своими рабочими обязанностям, женщина оказывает медицинскую помощь по телефону. Она сотрудник диспетчерской. Однако из-за невнимательного отношения администрации больницы к случаям заражения среди работников в мае 2020 года она заразилась коронавирусом. Кроме нее в похожую ситуацию попали еще 58 сотрудников.

"Никакой работы абсолютно в этом учреждении по эпид. режимам, которое Министерство здравоохранения России уже расписало к тому времени, - ничего из этого не делалось. Даже когда люди заболевали", - рассказывает она судье Аиде Давлетшиной.

Судьей была Аида Давлетшина

За причиненный ей моральный и материальный вред Татьяна просит взыскать с министерства 500 тысяч рублей, упоминая также, что это не первый случай полученный ей травмы на работе. Годом ранее женщина ударилась в машине скорой помощи из-за плохо закрепленной ручки, после чего долгое время лежала в больнице. Пояснить прокурору, из чего складывается подобная сумма, волнующаяся Татьяна не смогла. Этот вопрос судья Давлетшина оставила до следующего слушания по делу.

"Министерство вреда не причиняло": Минздрав проясняет свою позицию в суде

Несмотря на множество представленных документов, Министерство не признает иска медсестры, считая себя ненадлежащим ответчиком. Доверенное лицо от ведомства пояснило, что доказательства несоблюдения эпид. норм не представлены. Кроме того, станция скорой помощи на Чехова 3 - отдельное юридическое лицо, а значит представлять себя в суде может самостоятельно.

"В соответствии с Федеральным Законом об автономных учреждениях, учреждение в качестве юридического лица самостоятельно приобретает свою имущественно-личные и имущественно-неличные права и несет обязанности самостоятельно выступать ответчиком в суде, - поясняет юридическую составляющую ведомство. - Министерство своими действиями вреда не причиняло, что подтверждается словами самой Ильиной. Какие-либо доводы, что Министерством истцу был причинен вред, отсутствуют".

Представитель Минздрава не поддержал исковые требования Татьяны

В ведомстве также пояснили, что на все обращения медсестры в установленный срок был дан ответ, проведены и проверки, в том числе со стороны Роспотребнадзора. Никаких нарушений обнаружено не было. Именно поэтому Министерство просит признать исковые требования работницы полностью недействительными.

С подобной трактовкой ситуации Татьяна полностью не согласна. По ее словам, нарушений даже больше, чем было озвучено ранее. Например, на смену выделялось всего 20 грамм вещества для дезрастворов. Этого хватает только на единичную утреннюю обработку. Также медицинская форма стиралась дома, отсутствовал тепловизор, не брались маски для контроля случаев заражения среди сотрудников, а вся проверка Роспотребнадзора заключалась в единичном случае дезинфекции, что можно считать ненадлежащим ее исполнением.

Рассматривая противоречащие друг другу показания сторон, судья постановила провести повторное заседание 9 декабря. Помимо этого, она вынесла решение привлечь станцию скорой помощи в качестве третьего лица по делу, а также предоставить дополнительные материалы по делу. Прежде всего, это результаты проверки ведомств, ответы медсестре, акты о несчастных случаях и проверки по ним, материалы о массовом заражении.

"У меня страх сейчас": медсестра не намерена сдаваться

Таким решением суда Татьяна осталась довольна. Она понимает: в борьбе с Министерством это только первый суд и, кто сможет одержать победу, пока неизвестно.

"У меня страх сейчас, - делится женщина впечатлениями после суда. - До этого не было, а сейчас страх. Сейчас давление есть. Прослушиваются все вызовы. А у нас по 1850 вызовов сейчас. Люди работают с большой нагрузкой. Каждого вызывают, пишут объяснительную, просят вычеркнуться из списка. Мне вот тут коллега сказала, что если вычеркнуться из списка (список заболевших СОVID-19, случаи которых были признаны в Министерстве бытовыми, был предоставлен Татьяной в суде - прим. ред.), то замечание не пропишут. Пока не знаю, смогу ли добиться. Стараюсь. Видите как они делают…"

Татьяна рассказывает, что будет продолжать судиться

Женщина отмечает, что сейчас, когда в республике наблюдается повторная вспышка коронавируса, в больнице стали лучше соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

"Да, стали делать обработку. По крайней мере, вот сейчас я вижу работу. То есть человек заболел, пришли обработали. Но все равно есть точки полнейшего заражения, та же кухня на работе", - рассказывает работница.

К чему опять может привести подобная халатность, Татьяна боится представить. Она говорит, что после начала осенней вспышки ковида среди коллег уже появились подобные случаи заражения. Как будет реагировать на это больница, пока неизвестно.