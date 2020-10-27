Спасатели в Казани достали из подвала мужчину, который выпал из окна 5 этажа

В Казани спасатели 26 октября вытаскивали мужчину, который упал из окна 5 этажа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

«Вызов поступил по адресу улица Татарстан дом 3, там выпавший мужчина пробил крышу и лежит под обломками», - говорится в сообщении.

Прибывшие сотрудники вытащили 68-летнего мужчину из труднодоступного места и на носилках передали скорой помощи.

Напомним, женщина из Татарстана едва не подожгла себя. Ее спасли, но на теле у пострадавшей куча ожогов.