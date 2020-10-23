Противоковидные такси начали ездить в Казани

В Казани начали ездить такси, оборудованные обеззараживающими устройствами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Компактные устройства позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне машины, защищая водителей от вирусов. Сейчас рециркуляторы установлены в 15 машинах», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что установленные рециркуляторы безопасны для человека и могут работать непрерывно.

К концу октября в России установят еще 250 приборов, а в ноябре – 1000. Все приборы будут распределяться между городами-миллионниками.

Напомним, в Минздраве Татарстана рассказали от чего чаще всего умирают пациенты с коронавиурсом.