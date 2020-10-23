В Минздраве Татарстана рассказали, от чего чаще всего умирают «коронавирусные» пациенты

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана ответил на вопрос о том, от чего чаще всего умирают пациенты с коронавирусом.

«Нужно собирать статистку. Попробую ответить субъективно. Тяжесть заболевания имеет место быть, есть прослойка населения, она не большая, которые не обращаются к врачам и переживают это состояние дома. При этом мы вынуждены эвакуировать пациентов в стационар, что не всегда заканчивается положительным результатом для пациента», - отметил Владимир Жаворонков.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время превысило 8000 человек.