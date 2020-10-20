Жителям Казани рассказали о торговле CFD на криптовалюту

Всё чаще многие начинающие брокеры спрашивают: что из себя представляет CFD, и как при помощи него торговать на криптовалюты. Сейчас такой способ позволяет зарабатывать почти на любых движениях рынка. Этот метод подходит как для спекуляций, так и для хеджирования. О том, как работать с такой методикой, и использовать все её преимущества на торговле - расскажем прямо сейчас.

Но сначала немного теории. Торговля CFD на криптовалюту - это контракты на разницу цен цифровых активов. Вне зависимости от того, идет ли цена вниз, или вверх, можно заработать, не владея и не продавая саму криптовалюту.

Смысл прост: если Вы думаете, что цена будет расти - то Вы открываете позицию на покупку. Если правда за Вами - то Вы получите прибыль. А вот если ошибетесь, то разница в цене с учётом размера открытой позиции станет для Вас убытком. Если Вы ожидаете снижения цены, то открываете позицию на продажу. Схема аналогичная: если цена уменьшится - то Вы получите прибыль, если поползёт вверх - то уйдёте в убыток. Для всего этого занятия совершенно не нужно мониторить рынок, чтобы закрыть сделку в нужный момент. Это можно сделать в любое время, когда Вы сами почувствуете или поймёте, куда пойдёт цена.

Главное преимущество CFD в том, что с ним профессиональные трейдеры могут зарабатывать даже с небольшими суммами.

Итак, как же начать работать с CFD? Во-первых, нужно открыть счёт на платформе маржинальной торговли. Если в своих силах Вы по каким-то причинам не уверены и хотите просто потренироваться, можно воспользоваться бесплатным демо-сервисом, в котором можно попробовать в текущих рыночных условиях, при этом не используя реальные деньги. Если же Вы готовы работать на реальном рынке, можно смело открывать торговый счёт.

Далее этот торговый счёт нужно пополнить. Это делается либо переводом с биржи, либо же напрямую, с Вашего криптокошелька. Ещё один несомненный плюс в том, что переводы между биржей и брокером мгновенные и бесплатные. Внося средства на торговый счёт, Вы обеспечиваете открытие позиции. Они гарантируют, что при использовании кредитного плеча, Вы вернёте капитал, даже если цена будет двигаться против Вас.

И напоследок, нужно начать открывать позиции. Пока средства просто находятся "при Вас", ничего происходить не будет - они не начнут приносить Вам прибыль. Нужно начать открывать позиции, чтобы внесённые деньги работали на Вас. При открытии позиции, сумма средств блокируется, тем самым выполняя роль обеспечения. Те средства, которые не привязаны ни к одной из позиций, всегда можно снять. При закрытии позиции, средства на обеспечении корректируются с учётом того, получили ли Вы прибыль, либо же ушли в убыток. Затем эти средства можно задействовать либо же для открытия новых позиций, либо для вывода.