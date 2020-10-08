Прокуратура Казани проведет проверку по факту ДТП с участием трамвая

7 октября в Казани на улице Техническая трамвай сошел с рельсов и снес грузовики и электрические опоры. В связи с этим прокуратура столицы Татарстана проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура совместно со специалистами выяснит все обстоятельства произошедшего, а также по какой причине произошло ДТП. В ходе проверки будут проверены подвижной состав, трамвайные пути и организация подготовки и обучения водителей», - говорится в сообщении.

Ранее полицейские рассказали подробности ДТП с трамваем, где пострадал транспорт и три грузовика.