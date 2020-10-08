Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России усложнилась ситуация с коронавирусом. По ее словам, она становится "очень тревожной".

В эфире телеканала "Россия 1" она отметила, что повышается заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей, и это плохой признак. Граждане старше 60 лет переносят болезнь тяжелее. В целом на сегодняшний день больше всего инфицированных среди населения от 30 до 49 лет, при этом среди школьников и студентов заразившихся немного.

Она также отметила, что если жители страны не будут соблюдать введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения, то предписания придется ужесточить.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Татарстана оценили возможность введения ограничений в республике.