Скульпторы не сдаются: на берегу Казанки снова появился загадочный арт-объект

На берегу Казанки вновь появился загадочный арт-объект. Его показали авторы в социальных сетях, выложив фотографию скульптуры.

В этот раз на пляже появилась фигура Дриады - древнегреческой лесной нимфы, обычно обитающей в лесах.

"Считалось, что дриады неотделимы от дерева, с которым связаны и умирают, когда умрет дерево, - написали создатели под постом. - Сегодня она вышла на берег, чтобы попросить о помощи, ведь леса засоряют мусором, а деревья вырубают, что причиняет ей боль".

Авторы призвали каждого начать заботиться о природе:

"Не оставляйте после себя на природе мусор, ходите в магазин с тканевой сумкой, покупайте продукцию в биоразлагаемой упаковке, сортируйте мусор".

Напомним, до этого в Казани уже появлялись арт-объекты этих авторов, однако жители города быстро их разрушали.