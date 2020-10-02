Экс-охранник Росгвардии и его знакомый изнасиловали и ограбили проститутку

В Приволжском районном суде Казани рассматривают уголовное дело против бывшего охранника Росгвардии и его знакомого. Мужчин обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, вымогательстве и грабеже в отношении проститутки.

Как сообщает, правозащитная организация «Зона права», бывший охранник ворвался в квартиру к жительнице Казани, которая работала проституткой. Он сказал, что работает в полиции и что они давно следят за деятельностью девушки. После этого в грубой форме мужчина надел на потерпевшую наручники и впустил в квартиру своего подельника.

Мужчины требовали контакты сутенеров и тех, кто «крышует» ее работу. Но девушка сказала, что работает сама на себя. Тогда злоумышленники потребовали бесплатно их обслужить и деньги за покровительство. Когда потерпевшая отказала, они стали угрожать избиением. В итоге она перевела одному из них 20 тысяч рублей, второй мужчина обокрал ее на 8 тысяч рублей.

После этого нападавшие изнасиловали жертву и скрылись с места преступления.

Напомним, после изнасилования и убийства двух девочек Госдума РФ предложила создать реестр педофилов.