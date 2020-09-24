Прибывающих из-за рубежа обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на COVID-19

Россиян, возвращающихся из-за границы, обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, это касается граждан, прибывающих на самолете, сделать тест можно прямо в аэропорту. Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" проведут анализы методом ПЦР. Результат теста можно получить через 2 дня, стоимость составит 1270 рублей.

Напомним, что согласно требованиям Роспотребнадзора, прибывающие в Россию граждане РФ обязаны сдать ПЦР-тест и загрузить его результат с помощью формы на Госуслугах в течение 72 часов после прилёта.