Казанцы испытали удачу, открывая золотые чемоданчики от ТВ-3

В преддверии выпуска нового шоу «Миллион на мечту» телеканал ТВ-3 порадовал жителей города Казани яркой фотозоной и подарками.

В период с 16 по 18 сентября у ТРК «Тандем» были размещены 16 золотых чемоданов от ТВ-3, каждый желающий фотографировался и выкладывал в социальные сети свое фото с хештегом #миллионнамечту. А в пятницу, в день старта, некоторые казанцы испытали свою удачу, открывая заветный чемоданчик с помощью найденных в социальной сети ВКонтакте кодов, и получали долгожданный приз от телеканала. Такая активность и красивые золотые чемоданы привлекли большое количество желающих на площадку, участники активно искали заветный код и пытались угадать чемодан с призом, а многие жители, не успевшие поучаствовать, просили чемодан на память, получилась настоящая золотая лихорадка!

18 сентября в 19:00 на ТВ-3 стартовало шоу «Миллион на мечту», в котором зрителям проекта дается шанс получить 1 000 000 рублей на исполнение своей мечты. «Миллион на мечту» – это проект не об инвестициях в бизнес-стартапы, а о деньгах, которые очень нужны здесь и сейчас, на осуществление чего-то по-настоящему важного и личного. У каждого из участников шоу – своя неповторимая история жизни, которая никого не оставит равнодушным. Кто-то мечтает сделать доступными курсы дайвинга для людей с ограниченными возможностями, кто-то – показать маме море, которое та всю жизнь хотела увидеть, а кто-то – сделать, наконец, дорогу в своем селе.

Не пропусти новое шоу ТВ-3 «Миллион на мечту» с 18 сентября в 19:00