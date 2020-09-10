«Надо было раньше людей выпускать»: Минниханов назвал самоизоляцию в Татарстане «чрезмерной»

Рустам Минниханов назвал режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса в Татарстане, чрезмерным. Об этом он заявил сегодня в прямом эфире.

"Мы были очень беспомощны, не знали, что и как делать. Та форма самоизоляции...сейчас можно рассуждать, что она была чрезмерной. Представьте, у нас медицина не была к этому готова, не знали, чем лечить, не соответствовало требованиям число (аппаратов) ИВЛ, нужно было перепрофилировать больницы, обеспечить всем необходимым медиков. Но за короткое время мы сумели все это понимать, изучить. <...> Немножко долго мы самоизоляцию продержали, надо было раньше людей выпускать", - резюмировал глава республики.

Напомним, что режим самоизоляции был введен с 30 марта и снят 12 мая.