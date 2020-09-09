У казанца за долги по ЖКХ забрали автомобиль BMW

Житель Казани задолжал 800 тысяч рублей коммунальщикам и лишился дорого автомобиля. Его изъяли судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП РТ.

По информации ведомства, 44-летний житель Авиастроительного района долгое время не платил за коммунальные услуги и накопил 800 тысяч рублей долга. Управляющая компания обратилась с требованием в суд о взыскании задолженности. Судебное решение на принудительное исполнение поступило в Авиастроительное районное отделение судебных приставов.

Судебные приставы вышли по адресу предполагаемого нахождения должника, где обнаружили его автомобиль - BMW 528i xDrive. Транспорт был арестован сотрудниками службы и передан взыскателю для хранения до момента реализации.