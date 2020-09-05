В Татарстане загорелся кирпичный завод. Пожарные назвали предварительную причину

В Кукморе накануне поздно вечером произошел пожар на кирпичном заводе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщили в МЧС республики.

Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 23.40, на улице Ворошилова на территории завода произошло возгорание. По прибытии на место пожарные установили, что горят поддоны в сушильном цеху на площади 300 квадратных метров. Здание цеха кирпичное, одноэтажное, угрозы распространения пожара на соседние строения нет.

Пожар был ликвидирован за 20 минут, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства



